В Москве выросли спрос и цены на аренду квартир в июле 2022 года

В июле 2022 года спрос и цена на съемные квартиры начали расти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве с начала 2022 года на 12% снизилась стоимость аренды «однушек», и на 20% - «двушек». Однако уже в июле спрос и цена на съемные квартиры начали расти, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.

Уточняется, что в июле ставки на аренду выросли в большинстве административных округов столицы, кроме ЮВАО. При этом двухкомнатные квартиры продолжили дешеветь на востоке Москвы (-2%). Также цены на «двушки» немного упали в ЗАО (-0,6%), ЮАО (-0,4). Лидируют по росту стоимости квартиры в центре и на северо-западе столицы.

«В июле снижение ставок прекратилось, зафиксирован минимальный рост за счет увеличения спроса: интерес с подорожавших новостроек и вторички с дорогой ипотекой частично сместился на аренду жилья», — отменили в ЦИАН.

Сейчас в Москве средняя ставка на однокомнатные квартиры составляет 44,1 тысяч рублей в месяц, а на двухкомнатные - 73,6 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее KP.RU сообщал, что аренда самой дешевой квартиры в Москве стоит 20 тысяч рублей. Минимальная стоимость съемного жилья в столице снизилась до 20 - 30 тысяч рублей в месяц