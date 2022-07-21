Новые автобусные остановки появятся в Москве с 23 июля 2022 года

Несколько новых остановок появятся в разных частях Москвы с 23 июля 2022 года Фото: Алиса ТИТКО

Несколько новых остановок появится в разных частях Москвы с 23 июля 2022 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Так, добавится остановка «Тропаревский пруд» на Тропаревской улице в сторону станции подземки «Юго-Западная» для автобусов 196, 329, 520, 630 и 950. Новый остановочный пункт «Улица Маршала Еременко, 5» сделают на Проектируемом проезде №1282 по направлению к метро «Некрасовка». Сюда будет приезжать автобусов 855. А на улице Матросская Тишина появится остановка «Российский технологический университет МИРЭА» в сторону «Сокольников» для автобусов 78.

Кроме того, автобусы т43, 199 и 243 с 23 июля будут останавливаться у МФЦ на Ленинградском шоссе. Станция теперь называется «МФЦ Левобережный, Молжаниновский, Ховрино».

Ранее KP.RU сообщал, что стало известно об изменении расписания части трамваев. Между метро «Преображенская площадь» и «Красносельская» с 22 июля в пятницу и выходные не будут ходить четыре трамвая.