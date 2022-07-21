Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2022 16:03

Водитель частного автобуса сбил пешехода на юго-востоке Москвы

Пассажир автобуса и пешеход получили легкие травмы
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве водитель коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк №20» влетел на тротуар и сбил пешехода на перекрестке Краснодарской и Тихорецкой улиц

В Москве водитель коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк №20» влетел на тротуар и сбил пешехода на перекрестке Краснодарской и Тихорецкой улиц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве водитель коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк №20» влетел на тротуар и сбил пешехода на перекрестке Краснодарской и Тихорецкой улиц, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Авария произошла в 17:16. Водитель автобуса влетел в тротуар после того, как его подрезала легковушка. По предварительной информации, в результате ДТП легкие травмы получил водитель частного наземного транспорта и пешеход. Им была оказана медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что мотоциклист попал под грузовик на 50 км МКАД. Байкера госпитализировали в больницу с переломом ключицы. На месте ДТП работали оперативные службы города. Движение на данном участке дороги было затруднено.