Более 200 тыс. человек стали участниками акции «Московская музейная неделя» в июле 2022 года

Музей-заповедник «Царицыно» 76,9 человек. Фото:Олег Рукавицын

В июле 2022 года «Московскую музейную неделю» посетили рекордные 200,7 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте».

В мае в акции поучаствовали 90 тысяч человек, а в июне - свыше 115 тысяч. При этом в июле показатели посещаемости увеличились сразу на 86%.

Самым популярным местом стал музей-заповедник «Царицыно». В июле в нем побывали 76,9 тысячи человек. На второй строчке – «Коломенское» с 41,6 тысячами посетителей. Тройку замкнул Государственный Дарвиновский музей. В рамках акции его посетили 15 тысяч жителей и гостей столицы. В пятерку также вошли музей-усадьба «Кусково» и Музей Москвы с 11,9 и 8,2 тысячами посетителей соответственно.

Следующая Московская музейная неделя» пройдет в городе с 15 по 21 августа 2022 года.

Акцию проводят с 2019 года. В рамках нее музеи и выставочные залы работают бесплатно в один из дней третьей недели месяца.