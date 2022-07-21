Кикбоксер Саид Асадулаев получил 4 года колонии за стрельбу в «Москва-Сити»

Перестрелка в деловом центре «Москва-Сити» произошла 17 ноября 2017 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресненский суд Москвы приговорил чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева к четырем годам колонии общего режима за стрельбу в башне «Око» в «Москва-Сити». После перестрелки обвиняемый скрылся и находился в розыске три года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал виновным Асадулаева С. И. по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в сообщении. Уточняется, что ранее прокурор запросил для Саида Асалудаева 5,5 лет колонии.

Перестрелка в деловом центре «Москва-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. Как сообщал KP.RU, мужчины приехали на юбилей криминального авторитета, а позже чуть не убили охранников комплекса. Пострадали семь человек, в том числе росгвардейцы, которые разнимали конфликтующих. Двух участников перестрелки, Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова приговорили к 15 и 16 годам лишения свободы соответственно.