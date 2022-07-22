Владимир Ефимов: в бывшей промзоне «Тушино» построят новый жилой квартал, обеспеченный всей необходимой социальной инфраструктурой

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Власти Москвы продолжают развивать проект развития заброшенных территорий «Индустриальные кварталы». В ближайшее время вторую жизнь получит участок в 46 гектаров бывшей промзоны «Тушино». Проект решения опубликован на сайте столичного правительства, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«Участок расположен между станциями «Тушинская» и «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Рядом находится Химкинское водохранилище – его набережная в ближайшие годы будет благоустроена, поскольку входит в городской проект по развитию прибрежных территорий, - отметил Владимир Ефимов. - Вложения в реорганизацию участка бывшей промзоны превысят 134 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы составит 2,6 миллиарда рублей в текущих ценах. Благодаря реализации проекта в Москве появится свыше шести тысяч новых рабочих мест».

Сейчас наибольшую часть участка занимают склады и автосервисы, а также полуразрушенные производственные площади, не используемые по назначению. Редевелопментбывшей промзоны позволит создать благоприятные условия для жизни и работы горожан. Больше того, повысить экономическую привлекательность района Тушино.

Министр столичного правительства, руководитель Департамента городского имущества Максим Гамануточнил, что на территории бывшей промзоны планируется построить 1,1 млн. квадратных метров недвижимости.Почти треть площади займет общественная застройка (350 тыс. квадратных метров). Здесь же построят школу на 2000мест и четыре детских сада, рассчитанные на тысячу мест. А также семейный центр спорта, развития и развлечений площадью не менее 20 тыс. квадратных метров и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В целом по проекту комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать около 150 участков площадью две тысячи гектаров. На эти цели направят семь триллионов рублей. Благодаря реализации проекта в бюджет города поступит около трех триллионов рублей, кроме того, в столице появится около 550 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, проект комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» позволяет вовлекать в оборот заброшенные и неэффективно используемые городские территории. Первый договор о КРТ был заключен в Москве в июле 2020 года – о преобразовании производственной зоны «Октябрьское поле».