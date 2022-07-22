Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 5:40

Жара до +27 градусов ждет москвичей в пятницу 22 июля

В столице будет тепло и облачно, пройдут кратковременные дожди
Ирина РЕБРИКОВА
Москвичей ждет возвращение жары уже в ближайшие выходные

Москвичей ждет возвращение жары уже в ближайшие выходные

Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 июля в Москву после краткого периода похолодания вернется жара, и воздух прогреется до +27 градусов, следует из прогноза на сайте Росгидрометцентра. Вместе с тем ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди.

Давление продолжит расти и составит 747 мм ртутного столба. Будет ветрено, скорость порывов будет достигать 12 метров в секунду.

К вечеру погода прояснится, в ночь на 23 июля осадков не ожидается. Ветер утихнет до 3-8 метров в секунду. Столбик термометра в ночное время опустится до +13...+15 градусов.

Как недавно сообщал KP.RU, синоптики спрогнозировали для столицы в ближайшее время «несусветную жару». Знойная погода вернется надолго - даже август, по их данным, будет крайне жарким. Уже в ближайшие выходные столбик термометра вновь поднимется до отметки в +30 градусов.