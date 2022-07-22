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Общество22 июля 2022 6:38

Синоптик объяснил, почему европейская жара до +40 не дойдет до Москвы

Синоптик Вильфанд пообещал, что жара из Европы не доберется до Москвы
Ирина РЕБРИКОВА
Синоптик обещает москвичам жаркую, но комфортную вторую половину лета

Синоптик обещает москвичам жаркую, но комфортную вторую половину лета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичам не стоит опасаться прихода аномальной жары с 40-градусными температурами, которая воцарилась в Западной Европе, заявил ТАСС научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Дневная температура воздуха в столице в ближайшие дни не превысит +30 градусов.

Синоптик отметил, что с 22 июня погода в столичном регионе изменится - начнет действовать «антициклональный режим».

- Отрог высокого давления будет распространяться с запада, но Москва будет на самом его конце, поэтому несусветной жары, как в Великобритании или Испании, не будет. Будет хорошая летняя погода, - отметил Роман Вильфанд в комментарии для агентства.

По его прогнозам, в пятницу, 22 июля, столбик термометра поднимется до +25...+27 градусов, 23 июля - до +27...+29 градусов, в последний выходной день - до +30 градусов.

Ранее Роман Вильфанд пообещал москвичам возвращение уже в эти выходные жары с дневной температурой до +32 градусов.