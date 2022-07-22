Синоптик объяснил, почему европейская жара до +40 не дойдет до Москвы

Синоптик обещает москвичам жаркую, но комфортную вторую половину лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичам не стоит опасаться прихода аномальной жары с 40-градусными температурами, которая воцарилась в Западной Европе, заявил ТАСС научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Дневная температура воздуха в столице в ближайшие дни не превысит +30 градусов.

Синоптик отметил, что с 22 июня погода в столичном регионе изменится - начнет действовать «антициклональный режим».

- Отрог высокого давления будет распространяться с запада, но Москва будет на самом его конце, поэтому несусветной жары, как в Великобритании или Испании, не будет. Будет хорошая летняя погода, - отметил Роман Вильфанд в комментарии для агентства.

По его прогнозам, в пятницу, 22 июля, столбик термометра поднимется до +25...+27 градусов, 23 июля - до +27...+29 градусов, в последний выходной день - до +30 градусов.

Ранее Роман Вильфанд пообещал москвичам возвращение уже в эти выходные жары с дневной температурой до +32 градусов.