Наталья Сергунина: 25 парков Москвы приглашают детей в летние кружки и секции

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Столичные парки приглашают юных жителей столицы присоединиться к занятиям в летних кружках и секциях, сообщила заммэра Наталья Сергунина. До конца августа в зонах отдыха проводятся воркшопы, уроки и тренировки.

«Творческие, образовательные и спортивные программы для детей проходят в 25 московских парках, — уточнила Наталья Сергунина. - Ребятам предлагают поиграть в футбол, познакомиться с программированием и робототехникой, научиться рисовать и танцевать и даже освоить азы китайского языка. Кружки и секции работают до конца лета».

В Измайловском парке студия «Юный артист» приглашает детей от шести до 15 лет на курс актерского мастерства. В кружке «Увлекательная наука» ребятам старше пяти лет покажут разнообразные опыты по химии и физике. А на уроках по конструированию научат собирать разнообразные модели из конструктора. В «Арт-студии» проходят занятия по рисованию акварелью, гуашью и масляными красками. Открыто две группы: для детей старше трех лет и от 12 лет. Подробную информацию о других кружках, секциях и творческих мастерских Измайловского парка можно найти на его официальном сайте.

Научиться танцевать брейк-данс и хип-хоп можно на бесплатных занятиях в Гончаровском парке. Уроки проводят победители всероссийских и международных соревнований. Они предназначены для детей и подростков в возрасте от четырех до 18 лет. Необходима предварительная регистрация.

Секция по футболу работает в сквере по Олонецкому проезду. Там ждут ребят от трех до шести лет. Занимаются с детьми тренеры международной футбольной школы «Юниор». Спортсменов ждут и в парке «Северное Тушино». Там также можно научиться играть в футбол, причем в команды готовы принять детей разного возраста, уровня и подготовки. Всех желающих ждут по вторникам с 15:30 до 19:00 и по четвергам с 16:00 до 17:30. Записаться можно по телефону: +7 495 640-73-55 (добавочный 007).

Посетителей парка Дружбы научат основам живописи и рисунка. Занятия предназначены для ребят от шести лет. Они проходят бесплатно по средам с 14:00 до 16:00. Оставить заявку можно по телефону: +7 495 640-73-55 (добавочный 007).

Записать детей в спортивную секцию или кружок по рукоделию также можно в Воронцовском парке, «Кузьминках», парке имени Ю.М. Лужкова, Московской усадьбе Деда Мороза, Таганском парке, в садах «Эрмитаж» и имени Баумана, Парке Горького, 50-летия Октября и Перовском парке.