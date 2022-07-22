Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Цветочный джем»

Пшеничное поле с маками вновь появится в центре столицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Москвы «расцвели» 27 масштабных цветочных композиций, которые созданы в рамках фестиваля цветов и садового искусства «Цветочный джем», сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. В этом году на улицах города появились как свежие работы, так и композиции-призеры фестивалей прошлых лет.

Так, на Новом Арбате появился сад «Грани Лентулова», который завоевал награду фестиваля в 2018 году. Работа вдохновлена полотна авангардиста Аристарха Лентулова. На Кузнецком мосту вблизи входа в ЦУМ горожан ждет тропическая галерея. На Манежной площади возвели целый «Город цветов» с улицами и домами; композиция заняла 5 тысяч квадратных метров.

- Фестиваль садов «Цветочный джем» продлится до 11 сентября. Приглашаю вас окунуться в атмосферу красоты и добра, зарядиться энергией живой природы, - написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уже сообщал KP.RU, для создания композиций фестиваля в столицу доставили свыше 100 тысяч растений. Экспонаты события разместили на улицах и площадях центра Москвы, а также в некоторых столичных парках.

Прогуляться по висячим и водным садам, пройти под цветочными арками и сфотографироваться на фоне ярких композиций можно на Биржевой и Новой площадях, на площадях Тверская Застава и Мясницкие ворота, на Воздвиженке (дом 3/5), на Новом Арбате и Никольской улице, в Камергерском переулке, а также на Тверском, Сретенском, Страстном, Никитском, Гоголевском бульварах, на Петровке (дом 15), у главных входов в Парк Горького и на ВДНХ, в парках «Музеон» и «Зарядье», и по другим адресам.