Андрей Бочкарев: 23 станции строятся и реконструируются на четырех маршрутах МЦД

В столице продолжается развитие Московских центральных диаметров (МЦД). Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Московских центральных диаметрах сейчас строятся и реконструируются 23 станции. Работы ведутся на четырех маршрутах МЦД, сообщил в пятницу, 22 июля, вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- Сегодня в рамках проектов Московских центральных диаметров продолжается активная работа по развитию железнодорожной инфраструктуры. В строительстве и реконструкции в настоящий момент находятся 23 станции на четырех маршрутах, - рассказал Андрей Бочкарев.

На МЦД-1 сейчас строится новая станция «Петровско-Разумовская». Здесь будет создан крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, МЦД-1, МЦД-3 и маршруты наземного общественного транспорта. Рядом со станцией появятся два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и деловой инфраструктурой площадью более 260 тысяч квадратных метров. Кроме «Петровско-Разумовской» на МЦД-1 реконструируют еще три платформы.

- На МЦД-2 возводится новая платформа «Марьина Роща», а станция «Москва-Товарная» реконструируется с переносом платформы для объединения с остановочным пунктом «Серп и Молот» МЦД-4 и формирования транспортно-пересадочного узла, - рассказал Андрей Бочкарев.

Станция МЦД-2 «Марьина Роща» строится на участке между станциями Рижская и Дмитровская. Платформа будет связана переходом со строящейся станцией «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро, которую планируется запустить в составе северо-восточного участка ветки.

На перспективном третьем маршруте МЦД сейчас идет реконструкция четырех станций, а на МЦД-4 обновляют 13 станций.

- Строятся новые платформы «Ольгино», «Поклонная», «Кутузово» и «Камушки», а девять других станций находятся на реконструкции, - уточнил Андрей Бочкарев.

Третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров планируют запустить в конце 2023 года. МЦД-4 соединит семь московских центральных вокзалов и станет альтернативой Кольцевой линии метро. Предполагается, что с открытием диаметра улучшится транспортное обслуживание 23 районов города, в которых проживают более 2,5 миллиона человек.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города. До конца 2022 года будет закончено строительство Большой кольцевой линии метро. Также завершатся реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин запустили новый участок Большой кольцевой линии, на котором расположились 10 станций - от «Мневников» до «Каховской». Этот запуск стал своего рода рекордом: в московском метрополитене впервые с 1930-х годов было введено так много станций одновременно.