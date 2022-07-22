Москвичи выбрали имя двухмесячному ягненку из столичного зоопарка

Ягненка, родившегося у овечки Гонки и барана Штопора, решили назвать Кудряшом Фото: Московский зоопарк

Москвичи с помощью голосования на портале «Активный гражданин» выбрали имя для двухмесячного ягненка, родившегося в конце весны в Московском зоопарке, сообщает сайт мэра и правительства столицы. За вариант Кудряш, связанный, как можно догадаться, с внешностью нового обитателя зоосада, проголосовали более 50% опрошенных.

Всего к голосованию подключились порядка 165 тысяч горожан. В списке подходящих для малыша имен значились еще два варианта. Из-за склонности к активности его также предлагали назвать Тайфун. И это имя пришлось по душе 27% участников голосования.

10% выступили за то, чтобы назвать ягненка Гонщиком. Это имя могло стать не только отражением непоседливого характера малыша, но и практически «матчеством» - маму ягненка зовут Гонка. А папу-барашка - Штопор.

В субботу, 23 июля, Кудряшу исполнится два месяца.

- Он пока старается держаться поближе к маме, но при этом осматривается, любит играть, бегает по вольеру. Кудряш ласковый, очень любопытный и бойкий, не боится сотрудников зоопарка, - отмечается в сообщении.

Как сообщал KP.RU ранее, голосование для выбора имени ягненка объявили около трех недель назад.