На юго-западе Москвы построили футбольное поле для профессиональных тренировок

Для жителей Ясенево на юго-западе столицы готово футбольное поле с подогревом и всей необходимой инфраструктурой. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, сооружение на улице Паустовского полностью реконструировали за счет городского бюджета.

«Около поля установлены трибуны примерно на 500 человек, - рассказал заммэра. - Кроме того, здесь заменены внутренние стены, фасад и перекрытия административного здания».

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, после проверки ведомство выдало заключение о том, что сооружение соответствует проектной документации. Специалисты могут приступить к его подготовке ко вводу в эксплуатацию.

Инспекторы Комитета провели все необходимые контрольно-надзорные мероприятия, - добавил Войстратенко. - К ним привлекались специалисты Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые произвели комплекс инструментально-лабораторных испытаний».

КОНКРЕТНО

Игровое поле с искусственным покрытием - 100х65 метров. На нем смогут проводить профессиональные тренировки, а также окружные, региональные и межрегиональные соревнования.

В двухэтажном административном корпусе разместились:

- раздевалки для спортсменов;

- комнаты для тренеров и судей;

- медицинский кабинет;

- учебный класс.

Для посетителей и персонала также скоро появится кафе. Около здания построили крытую стоянку для спецтранспорта. Вокруг спорткомплекса поставили шумозащитные экраны.

ПЛАНЫ

До конца 2022 года в столице планируют построить футбольное поле 105х68 метров с легкоатлетическим ядром для спортивной школы «Зеленоград».

> Напомним, с начала года Мосгосстройнадзор выдал 13 разрешений на строительство различных спортивно-рекреационных зданий и сооружений.