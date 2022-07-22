Мужчина из мести сжег два автомобиля на стоянке на западе Москвы

Подозреваемого в поджоге вскоре задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На западе Москвы на одной из придомовых стоянок на улице Полоцкой неизвестный сжег два автомобиля, сообщает МВД МЕДИА. Общий ущерб составил 1,3 млн рублей.

При этом злоумышленник облил горючей жидкостью и поджег только одну из двух машин. На вторую огонь перекинулся впоследствии.

Полиция установила личность подозреваемого и вскоре задержала его по месту проживания. 27-летний мужчина признал вину и рассказал о причине своего поступка.

- Со слов злоумышленника, он поджег машину из-за личной неприязни к владельцу, - уточняется в сообщении.

Месть обернулась для поджигателя уголовным делом. Его возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Арестовывать подозреваемого не стали - суд отправил его домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU рассказал о задержании в Москве англичанина-пиромана. Он пытался поджечь колеса дорогой иномарки, а полицейских впоследствии пытался убедить, что это была шутка.