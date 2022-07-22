Ракова: Первой градской больнице им Н.И. Пирогова в Москве исполнилось 220 лет

В Москве городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова отмечает свой юбилей – 220-летие. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова отмечает свой юбилей – 220-летие. На протяжении этих лет медучреждение считается крупнейшим многопрофильным стационаром в городе, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, ежегодно Первая градская больница принимает более 60 тысяч пациентов, еще свыше 600 тысяч лечатся здесь амбулаторно. В медучреждении разрабатывают и внедряют инновационные методики диагностики и лечения заболеваний. Кроме того, больница является базой для кафедр медвузов столицы.

В честь 220-летия больнице в Москве на Гоголевском бульваре и в Екатерининском парке открылась фотовыставка. Экспозиция познакомит жителей с историей медучреждения. В виртуальном музее «Москва – с заботой об истории» честь юбилея также пройдет и онлайн-выставка «220 лет спасая жизни». Ее подготовили Главархив и больница им. Пирогова.

В Первой градской больнице в столице зарождались многие направления отечественной медицины, проводились уникальные операции. Здесь всегда работали лучшие врачи России: Сергей Спасокукоцкий, Людвиг Свержевский, Николай Лопаткин и др. За 220 лет учреждение пережило революцию, эпидемию холеры, цинги и тифа, и борьбу с коронавирусом.