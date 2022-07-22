Мужчина в Москве под предлогом трудоустройства заводил людей в лесополосу и грабил их

Полицейские задержали 26-летнего приезжего в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении серии разбоев и грабежей на юго-западе Москвы. Это 26-летний приезжий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, злоумышленник через Интернет знакомился с людьми и обещал трудоустроить их на работу. Мужчина встречал своих жертв у метро, а после вел их в сторону лесополосы. Там он нападал на граждан, избивал их и, угрожая предметом, похожим на нож, похищал деньги и телефоны. Также задержанный снимал деньги с их банковских карт.

Мужчину задержали в Москве. Установлено уже четыре эпизода противоправной деятельности. Общий ущерб составил около 90 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о грабеже, разбое и вымогательстве. Злоумышленник находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина из мести сжег два автомобиля на стоянке на западе Москвы. Возбуждено уголовное дело.