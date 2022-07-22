Первую вывеску разместили на ресторане «Вкусно – и точка» в Москве

Первую вывеску с новым названием заведения разместили на Можайском шоссе, 43/1 Фото: Андрей АБРАМОВ

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» начала работать в Москве на месте «Макдоналдс». Первую вывеску с новым названием заведения разместили на Можайском шоссе, 43/1 в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Уточняется, что брендинг «Вкусно - и точка» появится на фасадах всех предприятий сети в стране. С июня работу возобновили свыше 300 точек компании, еще более 500 откроют до конца августа 2022 года.

Как сообщал KP.RU, бывшие рестораны «Макдоналдс» начали открываться с 12 июня в Москве под названием «Вкусно - и точка». Сотни людей собрались у заведения недалеко от станции метро «Пушкинская». Они обсуждали новое меню и цены, названия блюд, вид упаковки.

Напомним, 14 марта американская компания «Макдоналдс» приостановила работу всех своих заведений на фоне спецоперации на Украине. Бизнес продали российскому предпринимателю Александру Говору.