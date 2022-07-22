МЧС рекомендовало москвичам носить головные уборы и пить больше воды в жару на выходных

В Москве в выходные, 23 и 24 июля, ожидается жара до +30…+32 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По уточненному прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, в Москве в выходные, 23 и 24 июля, ожидается жара с максимальной температурой до +30…+32 градусов, сообщает Главное управление МЧС РФ по столице.

Москвичей просят быть осторожными в жару, не перегреваться на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и легкую одежду светлых тонов. Автомобилистам рекомендуют избегать резких маневров на дороге.

Кроме того, жителям столицы советуют не купаться в одиночку, не заплывать за буйки, не выплывать на судовой ход и не нырять в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах. Запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Родители не должны оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП можно звонить по номеру 101 или по единому телефону доверия столичного главка МЧС.

Ранее KP.RU сообщал, москвичам рассказали, как пережить жару на выходных 23 и 24 июля. В городе ожидается до 32 градусов тепла.