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Происшествия22 июля 2022 14:13

Полицейские пресекли в Москве незаконную банковскую деятельность с оборотом с 4,5 млрд рублей

Самой популярной услугой у нелегальных банкиров стало обналичивание денег
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Москве правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом в 4,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД Медиа.

По предварительным данным, злоумышленники организовали нелегальную систему банковского обслуживания. На протяжении нескольких лет они занимались инкассацией, транзитом и расчетно-кассовым обслуживанием средств.

Самой популярной услугой у нелегальных банкиров стало обналичивание денег. Для этого злоумышленники использовали счета фирм-однодневок. Клиенты теневых финансистов переводили им деньги, которые обналичивались и возвращались с вычетом 2-хпроцентной комиссии. За 1,5 года оборот организации достиг 4,5 миллиарда рублей, участники заработали более 90 миллионов рублей.

Нелегальных банкиров и их лидера задержали. Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам предъявлено обвинение. Они находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина в Москве под предлогом трудоустройства заводил людей в лесополосу и грабил их. Полицейские задержали 26-летнего приезжего.