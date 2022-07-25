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Общество25 июля 2022 7:00

Сеть АЗС «Газпромнефть» представила новый напиток G-Drive Cola

На АЗС сети «Газпромнефть» появился новый напиток Cola под собственной торговой маркой G-Drive
Фото : Сеть АЗС "Газпромнефть"

Фото : Сеть АЗС "Газпромнефть"

Напиток изготовлен специально для сети АЗС «Газпромнефть». На этапе тестирования товара участники фокус-групп отметили уникальные характеристики при классическом вкусе. Cola G-Drive продается в бутылках 0,5 л, которые удобно брать с собой в дорогу.

Фото : Сеть АЗС "Газпромнефть"

Фото : Сеть АЗС "Газпромнефть"

Cola пополнила линейку напитков G-Drive, которые уже знакомы клиентам сети АЗС «Газпромнефть», – это энергетики, соки и нектары, холодный кофе, вода. Ежегодно сеть АЗС «Газпромнефть» выводит на рынок порядка 15 новых товаров под собственной торговой маркой.