Владимир Ефимов: в первом квартале резиденты технополиса «Москва» создали более 400 новых рабочих мест

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В начале текущего года столичная особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» совершила большой шаг в развитии.
«В 2022 году количество сотрудников компаний-резидентов столичной особой экономической зоны превысило 8,5 тысячи человек, – отметил заммэра столицы Владимир Ефимов. - За первый квартал этого года на таких предприятиях появилось более 400 дополнительных рабочих мест».
Он пояснил, что это почти в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Тогда в «Технополисе» было создано 152 рабочих места.
По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, в данный момент на предприятиях «Технополиса» работает более 12 тысяч человек. Более пяти тысяч из них занимаются выпуском микроэлектроники. 3,2 тысячи сотрудников работают в медицинских организациях и IT-отрасли.
Генеральный директор «Технополиса» Геннадий Дегтев рассказал, что за первую четверть текущего года больше всего рабочих мест было создано в сферах микроэлектроники и робототехники. Большое количество вакансий продолжает появляться в сферах медицинских технологий и биофармацевтики – 138 новых рабочих мест за отчетный период.
Узнать о доступных вакансиях можно через проект «ТехноРабота». Команда ОЭЗ поможет желающим выбрать подходящее предприятие, а также даст обратную связь.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
Ранее Владимир Ефимов сообщил, что к 2024 году в ОЭЗ «Технополис «Москва» запустят производство упаковки для лекарств. Предприятие на площадке «Алабушево» возведёт новый резидент. Компания «Премиум Стандарт Технополис» будет выпускать упаковку для фармацевтической продукции, инструкции по медицинскому применению и фольгу для блистров. Вложения в строительство составят 1,1 миллиарда рублей. По словам Ефимова, создаваемое производство станет первым в столичной ОЭЗ, выпускающим упаковку для медицинских препаратов. Инвестор занимается этим бизнесом более двенадцати лет. Его продукция используется крупными международными фармацевтическими брендами, а также российскими фармкомпаниями, как коммерческими, так и государственными.