Питьевую воду будут раздавать на вокзалах Москвы 23 и 24 июля из-за жары

23 июля получить бутылку воды на вокзалах и станциях можно будет с 09:00 до 11:00, а 24 июля - с 16:00 до 18:00 Фото: мэрия Москвы

В выходные, 23 и 24 июля, пассажирам московских вокзалов и некоторых подмосковных станций будут бесплатно раздавать питьевую воду из-за жары, рассказали KP.RU в ЦППК.

Так, в субботу, 23 июля, получить воду на вокзалах и станциях можно будет с 09:00 до 11:00, а в воскресенье, 24 июля, с 16:00 до 18:00.

Уточняется, что воду будут раздавать в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком и Савеловском вокзалах в столице, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

Как сообщал KP.RU, в выходные в Москве ожидается жара до +32 градусов. МЧС рекомендовало москвичам носить головные уборы, надевать легкую одежду, пить больше воды в жару и не находиться слишком долго на солнце.