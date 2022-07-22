Пожар в ресторане Patara на Патриарших прудах в Москве потушили

Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров

В ресторане грузинской кухни Patara на Патриарших прудах в Москве произошел пожар. Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России по столице.

Уточняется, что возгорание произошло на первом этаже здания, расположенного в Ермолаевском переулке, дом 7. Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало.

Как сообщал KP.RU, из заведения эвакуировали посетителей. На месте работали оперативные службы города. По данным Дептранса Москвы, движение по Ермолаевскому переулку и Малому Патриаршему переулку полностью перекрыто.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. 140 человек эвакуировали. Сгоревшую крышу планируют восстановить за десять дней.