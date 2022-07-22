Мужчина во время пьяной ссоры зарезал знакомого на юге Москвы

Нагатинский районный суд Москвы взял под стражу 35-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нагатинский районный суд Москвы взял под стражу 35-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого во время пьяной ссоры на юге столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел в среду, 20 июля 2022 года, в квартире дома на Борисовском проезде. Во время распития алкоголя между двумя мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый нанес своему 38-летнему знакомому ножевые ранения в спину, а после скрылся с места преступления. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Мужчину задержали в кратчайшие сроки. На допросе он признал вину. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина зарезал знакомого в общежитии на юго-востоке Москвы. Потерпевшего доставили в медучреждение, однако врачи не смогли его спасти. Орудие убийства нашли в урне недалеко от общежития.