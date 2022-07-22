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Общество22 июля 2022 16:05

Коммунальщики Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары на выходных

23 и 24 июля в Москве воздух прогреется до +32 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В выходные в Москве воздух прогреется до +32 градусов

В выходные в Москве воздух прогреется до +32 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся экстремальной жары 23 и 24 июля. По прогнозам синоптиков, в выходные воздух прогреется до +30…+32 градусов, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

На круглосуточное дежурство вышло полторы тысячи аварийных бригад префектур и инженерных компаний. В городе усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и на объектах жизнеобеспечения, а также увеличено число профилактических просмотров линий электропередачи.

Кроме того, отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового скопления людей будут информировать о жаркой погоде и о правилах поведения в воде.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам рассказали, как пережить жару на выходных 23 и 24 июля. Жителям советуют носить легкую одежду, пить больше воды и не находиться слишком долго на солнце. В городе будет до +32 градусов.