Движение по Малому Патриаршему переулку возобновилось после пожара в ресторане

Пожар произошел в ресторане на Патриарших прудах в Москве

Движение транспорта на участке Малого Патриаршего переулка открыли после пожара в грузинском ресторане Patara на Ермолаевском переулке, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение по Малому Патриаршему переулку открыто», - говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что ресторан грузинской кухни Patara загорелся в Москве. На месте работали экстренные службы города. Посетителей эвакуировали из заведения, никто не пострадал. Огонь ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Движение по Ермолаевскому переулку и Малому Патриаршему переулку было перекрыто.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел на крыше дома на Ленинском проспекте в Москве. 140 жильцов эвакуировали. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Власти Москвы пообещали отремонтировать крышу восьмиэтажки за десять дней.