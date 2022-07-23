Уличная камера сняла, как курьерский фургон сбивает бабушку Москве

За секунду до трагедии. Фото: стоп-кадр видео прокуратуры Москвы

Камера наблюдения у подъезда дома на улице Новая Башиловка — это район Аэропорт — сняла, как машина сбивает бабушку-пешехода. Все случилось 22 июля. Автомобиль был брендирован в фирменные цвета известного маркетплейса. На таких фургонах ездят курьеры, которые развозят товары по пунктам выдачи.

— Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по факту ДТП процессуального решения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

На кадрах видно, что водитель фургона сдавал задним ходом на приличной скорости. Очевидно, из-за габаритов кузова пешехода на дороге не было видно. Под колесами оказалась пенсионерка. Бабушке 84 года. Она госпитализирована в городскую больницу. Врачи говорят, что состояние тяжелое.

Накануне городской автобус выехал на тротуар в Москве и сбил пешехода. Авария попала на видео.