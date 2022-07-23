Бирюков: возле станции БКЛ «Проспект Вернадского» будут широкие тротуары

В ближайшее время место работ обнесут ограждением. Фото: Е. Самарина/mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства начинают второй этап благоустройства возле станции «Проспект Вернадского», которая относится к Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Будут реконструировать систему водостока, расширять тротуары и менять их покрытие. На проезжей части обновят асфальт и обустроят парковочные карманы.

— В 2020–2021 годах в рамках первого этапа обновили улицы Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского, часть улицы Михаила Певцова, участок проспекта Вернадского перед бизнес-центром «Вернадский». На втором этапе в зону благоустройства включены Проектируемый проезд № 6639 и улица Удальцова. Основная задача — сделать удобные маршруты к новой станции от жилых массивов и комфортные пространства для отдыха, — цитирует mos.ru слова заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюков.

В ближайшее время место работ обнесут ограждением, повесят сигнальные лампы и временные дорожные знаки для водителей. В процессе реконструкции территории, строители планируют очистить небо от проводов. В кабельную канализацию спрячут часть воздушных линий. Так город будет выглядеть эстетичнее.

Вокруг станции появятся 16 новых остановочных павильонов общественного транспорта, установят почти 250 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Поведут озеленение: 78 деревьев, 60 кустарников, разобьют почти 40 тысяч «квадратов» газона.

Рядом со станцией будет наземный пешеходный переход с опорами контрастного освещения. «Арка» появится в районе домов 24 и 65 на улице Удальцов. Обещают сделают удобным в том числе и для маломобильных граждан.

В это время в Москве поезда метро месяц не будут ходить от «Савеловской» до «Петровского парка» по БКЛ. Все из-за интеграции в систему нового участка.