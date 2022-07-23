На Волгоградском проспекте Москвы «Газель» протаранила три иномарки

ДТП случилось рядом с пересечением Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы. Фото: стоп-кадр видео Дептранса Москвы

Утром 23 июля на Волгоградском проспекте Москвы фургон протаранил три иномарки. Видео происшествия публикует telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На кадрах видно, как фургон несется по трассе и не сбрасывает скорость перед машинами в потоке. Он врезался в Daewoo Matiz, а тот отлетает в кроссоверы BMW и Volkswagen.

ДТП случилось рядом с пересечением Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы в сторону Московской области. Городские оперативные службы быстро прибыли на место, чтобы регулировать движение и оформить аварию, дабы не забивать трассу. На время пришлось перекрывать часть полос.

Сейчас движение восстановлено полностью. Очевидно, что водителю фургона, если нет КАСКО, придется оплачивать ремонт других авто.

Накануне другой фургон — курьерской службы маркетплейса — сбил бабушку. Инцидент также засняли уличные видеокамеры.