Эксперт назвала деревья, которые лучше всего будут расти в Москве

В 90-е годы продуманный механизм озеленения был разрушен Фото: Андрей АБРАМОВ

Липа, тополь, белая и плакучая ивы, а также клены остролистный, татарский и серебристый — лучше всего подходят для высадки в Москве. Об этом рассказала руководитель «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева в интервью kp.ru. Беседа была посвящена негативным сторонам жизни в мегаполисе, которые можно купировать, если заниматься грамотным озеленением.

Эксперт напомнила, что деревья повышают влажность воздуха на 15 – 30%. Как следствие, человек легче переносит жару. Они также собирают городскую пыль, поглощают опасные взвеси, газы и «блокируют» шум магистралей.

— Правильно высаженная растительность регулирует воздушные потоки: снижают разрушительное действие штормовых ветров на 30-40%. А в жару напротив — способствуют движению воздуха, — рассказала Ирина Савватеева.

Собеседница напомнила, что с 50-х годов прошлого века вокруг Москвы выстраивали продуманный механизм пригородного озеленения. «Океан» лесов вдоль мегаполиса «зелеными рукавами» впадал в городские парки, скверы и дворы. Однако в 90-е годы из-за хаотичной застройки система была разрушена.