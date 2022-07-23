В августе в Москве откроют шесть новых выделенных полос для общественного транспорта

Удалось обеспечить баланс между интересами автомобилистов и пассажиров. Фото: t.me/DtRoad

С 13 августа в Москве запускают шесть новых «выделенок» — полос для городского транспорта. Департамент транспорта столицы в telegram-канале пишет, что удалось обеспечить баланс между интересами автомобилистов и пассажиров.

Вот где появятся новые полосы.

На ул. Широкая (от ул. Малыгина до ул. Осташковская) — 0,8 км. Пройдет через районы Северное Медведково, Бибирево и Лианозово. Здесь курсируют восемь маршрутов автобусов и электробусов. Время проезда участка составит одну минуту.

На ул. Автозаводская (от 3-го Автозаводского проезда до ТТК) — 0,35 км. Полоса сократит время проезда автобусов на этом участке в четыре раза и позволит избегать конфликтов при выезде на ТТК.

На ул. Свободы у МКАД (три участка на развязке на эстакаде) — 0,27 км. Каждые две минуты тут проезжает какой-либо автобус. Всего курсируют 11 маршрутов. «Выделенка» «прикроет» выезды с лепестков развязки, что повысит безопасность для всех участников движения.

На Волжском бульваре (от ул. Окская до Волгоградского проспекта) — 0,17 км. Здесь ходят три маршрута. Для них скорость проезда участка вырастет в семь раз. Преодолеть его автобус сможет за одну минуту.

На ул. Юных Ленинцев (от ул. Артюхиной до ул. Люблинская) — 0,25 км. Тут ходят пять маршрутов городского транспорта. Раньше им нужно было 13 минут, чтобы проехать, а теперь хватит и двух.

На съезде с Ленинградского шоссе на ул. Беговая — 0,46 км. Сделана для маршрута т65. Количество полос для машин не изменится.

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