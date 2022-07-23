В Москве после пожара восстановили одно из зданий Российской академии наук

Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Фото: mos.ru

На юго-западе столице завершилась реконструкция Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук — сокращенно ИНИОН РАН. Здание серьезно пострадало после пожара в 2015 году. Тогда случилось короткое замыкание, возгорание тушили больше суток. Теперь строение как новое. Фасад повторяет первоначальный облик здания, но сделан с учетом современных норм энергоэффективности.

Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Об этом пишет mos.ru. Площадь ИНИОН — около 38,5 тысяч «квадратов». От главного входа в институт посетитель попадает сразу в вестибюль на третьем этаже. Здесь читальные залы, площадки для выставок, конференц-залы. Служебные помещения — в подземной части здания. Там же большое фондохранилище. Его площадь расширили за счет двух дополнительных подземных этажей.

В институте сделали монорельсовую транспортную систему доставки книг. Это железная дорога в миниатюре, по которой движутся контейнеры с изданиями. При реконструкции авторы проекта опирались на архивные снимки и эскизы института. Им удалось сохранить габариты и внешний облик здания. При строительстве специалисты учли все противопожарные требования.