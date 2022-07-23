Из-за жары в метро Москвы раздают воду

Получить бесплатную бутылку можно в вестибюле одной из восьми станций метро. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В субботу, 23 июля, термометры в Москве показывают около +30 градусов Цельсия в тени. В летний зной в столичной подземке, где к слову, прохладнее и приятнее находиться, нежели на улице, раздают воду.

Получить бесплатную бутылку можно в вестибюле одной из восьми станций: «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Выхино».

— Мы следим за температурой, список станций при необходимости будет скорректирован, — сообщает telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также в эти выходные воду раздают на центральных вокзалах (Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском) и крупных ж/д станциях («Мытищи», «Выхино», «Подольск», «Железнодорожная», «Лобня», «Одинцово», «Тушинская»).

За сутки в столице трижды проводили аэрацию воздуха и поливали магистрали, чтобы сберечь асфальт.