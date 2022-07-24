Около 50 тысяч москвичей прошли профессиональные стажировки онлайн

Участвовать в мероприятиях можно онлайн. Фото: mos.ru

50 тысяч школьников, студентов, родителей и педагогов приняли участие в проекте «Профессиональные стажировки» в 2021-2022 учебном году. Проект существует с 2016 года, нацелен на знакомство учеников с наиболее востребованными профессиями.

Будущие специалисты смогли увидеть изнутри, как работают предприятия-партнеры проекта — это и заводы, и транспортные предприятия, и сервисные службы. Знакомство организовывали в разных форматах: экскурсии, мастер-классы, лекции, тренинги — всего более 900 мероприятий.

Будущие специалисты смогли поговорить с представителями рекрутинговых компаний о том, как найти работу не только во время каникул, но и после учебы, как составить резюме, что говорить на собеседовании, где какие программы стажировок есть и как на них попасть.

«Профессиональные стажировки» продолжают работу. Участвовать в мероприятиях можно онлайн, для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Профессиональное самоопределение», там же опубликован календарь ближайших событий.