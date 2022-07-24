Возле университета мировых цивилизаций в Москве таксист сбил подростка

Пострадавший находится в больнице. Фото: стоп-кадр видео Дептранса Москвы

Сегодня, 24 июля, утром возле университета мировых цивилизаций в Москве произошло серьезное ДТП: под колеса такси попал подросток.

- Это произошло в 10.08 по адресу 1-ый Басманный переулок, 3, - рассказали корреспонденту kp.ru в ГУ МВД России по г.Москве. - Пострадавшему 16 лет, он доставлен в больницу, работа на месте происшествия продолжается, причины наезда выясняются.

Собственные источники kp.ru говорят, что паренек выскочил под колеса автомобиля в неположенном месте: «зебры» или светофора там нет.

Судя по видео, которое оперативные службы уже выложили в соцсети, эта версия весьма похожа на правду. На записи с камер видно, как мальчик с рюкзаком за спиной бежит вдоль проезжей части, а потом решает проскочить прямо перед «носом» автомобиля. Но не успевает.

Сейчас пострадавший находится в больнице, туда его увезли с подозрением на перелом бедра, врачи проводят обследование.