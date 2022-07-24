Питьевую воду в Москве стали бесплатно раздавать не только в метро, но и на железнодорожных станциях

Всего в списке 22 точки, но их число может увеличиться
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Москве +30 градусов, а до каких значений столбики термометров поднимаются под палящими лучами солнца — вообще страшно представить.
Из-за жары 24 июля бутылочки с водой бесплатно начали раздавать не только в метро, но и на вокзалах, а также на железнодорожных станциях. Всего в списке 22 точки, но их число может увеличиться в зависимости от потока пассажиров и ситуации на конкретных адресах.
На каких станциях метро дают бесплатно воду:
- «Технопарк»
- «Кутузовская»
- «Фили»
- «Филевский парк»
- «Пионерская»
- «Багратионовская»
- «Студенческая»
- «Выхино»
На каких железнодорожных станциях можно получить бутылочку с водой:
- Мытищи
- Выхино
- Подольск
- Железнодорожная
- Лобня
- Одинцово
- Тушинская
На каких вокзалах в Москве раздают воду:
- Ярославский
- Казанский
- Курский
- Павелецкий
- Киевский
- Белорусский
- Савеловский