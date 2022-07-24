Питьевую воду в Москве стали бесплатно раздавать не только в метро, но и на железнодорожных станциях

Всего в списке 22 точки, но их число может увеличиться Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве +30 градусов, а до каких значений столбики термометров поднимаются под палящими лучами солнца — вообще страшно представить.

Из-за жары 24 июля бутылочки с водой бесплатно начали раздавать не только в метро, но и на вокзалах, а также на железнодорожных станциях. Всего в списке 22 точки, но их число может увеличиться в зависимости от потока пассажиров и ситуации на конкретных адресах.

На каких станциях метро дают бесплатно воду:

- «Технопарк»

- «Кутузовская»

- «Фили»

- «Филевский парк»

- «Пионерская»

- «Багратионовская»

- «Студенческая»

- «Выхино»

На каких железнодорожных станциях можно получить бутылочку с водой:

- Мытищи

- Выхино

- Подольск

- Железнодорожная

- Лобня

- Одинцово

- Тушинская

На каких вокзалах в Москве раздают воду:

- Ярославский

- Казанский

- Курский

- Павелецкий

- Киевский

- Белорусский

- Савеловский