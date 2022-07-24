Бесплатно учимся паркуру, рисуем акварели и смотрим кино: какие развлечения предлагают московские парки

В парках Москвы можно посмотреть кино. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные власти опубликовали программу развлечений в парках на период с 25 по 30 июля.

Москвичам будет, и где голову поломать (30 июля, к примеру, в Таганском парке запланирован сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером Яном Непомнящим), и где голову сломить (тренировки по паркуру и езде на самокате пройдут в Воронцовском парке и парке «Красная Пресня»).

Творческих личностей 27 июля приглашают в парк Дружбы рисовать акварелью морские пейзажи и в 31 июля — в парк «Северное Тушино» танцевать под музыку 30-40 гг прошлого века.

В парках пройдут лекции, мастер-классы и кинопоказы (в Таганском парке 25 июля покажут «Служили два товарища», в саду имени Баумана 27 июля - «Карнавал»).

Ознакомиться с полным расписанием и узнать, нужно ли заранее регистрироваться на мероприятие, можно на портале мэрии Москвы