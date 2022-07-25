Ефимов: В бывшей промзоне «Северянин» реорганизуют участок по проекту «Индустриальные кварталы»

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Склады и автосервисы. Вот и все, что сейчас можно увидеть на участке бывшей промзоны «Северянин» между проездом Серебрякова и Северо-Восточной хордой. А по соседству расположились Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН и станция метро «Ботанический сад». В скором времени эта площадка в 1,9 гектара на северо-востоке столицы превратится в комфортный район. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комплексное развитие территории планируется по проекту «Индустриальные кварталы».

«Вложения в реорганизацию участка превысят восемь миллиардов рублей, а в бюджет города благодаря реализации проекта будет ежегодно поступать 845 миллионов рублей, - отметил заммэра. - Кроме того, в районе Свиблово появится свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест».

Заброшенную землю могут привести в порядок собственники недвижимости, сам город или инвестор, которого выберут на торгах. Если владельцы строений не захотят заниматься проектом, тогда им положена компенсация. Ее сумма складывается из рыночной цены участка и расположенных на нем сооружений.

Подробнее о создании нового индустриального квартала рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Всего здесь построят более 80 тысяч квадратных метров общественно-деловых зданий. Не исключено, что среди них окажутся офисы, магазины, банки, кафе и рестораны. С двумя строениями инвестор уже точно определился. «Это гостиница в 10 тысяч квадратных метров, а также общественно-торговый центр площадью более 40 тысяч квадратных метров с физкультурно-оздоровительным комплексом», - уточнил Гаман.

Напомним, проект комплексного развития территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы» предполагает масштабную перезагрузку около 150 земельных участков. Их общая площадь - две тысячи гектаров. С июля 2020 года договора о КРТ в столице уже заключены по таким промзонам, как «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», а также по заброшенной стройке в Тропарево-Никулино на западе города. Одновременно Москва определила первых двух операторов для участков в бывших промзонах «Южный порт» и «Зюзино». На очереди ещё две промзоны - «Тёплый Стан» и «Южное Бутово», по которым сейчас проводится аукцион.

В целом вложения в преобразование заброшек составят семь триллионов рублей. При этом во время реализации проекта городской бюджет получит около трех триллионов рублей. Ещё один плюс - для москвичей дополнительно появятся около 550 тысяч новых рабочих мест.