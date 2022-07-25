Станция МЦД-2 Марьина Роща будет готова в конце 2022 года

сайт мэра Москвы

Строительство станции Марьина Роща второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) планируют завершить в конце 2022 года, сообщается на сайте столичной мэрии.

Специалисты заканчивают основные работы по созданию конструкций наземного перехода между вестибюлями будущей станции на улице Вяткина и в 7-м проезде Марьиной Рощи. Станция готова наполовину.

Новый остановочный пункт войдет в состав одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Пассажиры смогут переходить на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

С помощью МЦД удается соединить Москву и города ближайшего Подмосковья. На линиях составы ходят в режиме наземного метро. В час пик поезда курсируют с интервалами в пять-шесть минут.

Ранее KP.RU сообщал, что одноименная станция метро появится в столичном районе Гольяново. Она будет конечной остановкой на Арбатско-Покровской линии подземки. В ней построят два вестибюля с выходами на обе стороны Уссурийской улицы.