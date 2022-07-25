Первый бесплатный автобус начал ходить к центрам «Московского долголетия» в Москве

Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве появился новый проект «Маршрут к долголетию». В рамках него запустили первый бесплатный автобус, который довозит пожилых горожан до центров «Московского долголетия», сообщается на сайте столичной мэрии.

«Москвичи смогут посещать, например, любимые занятия в другом районе или встречаться на мероприятии в центре с друзьями из другого округа, а также значительно расширять круг своего общения благодаря новым знакомствам», - отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Первый маршрут создали между центрами ЦАО и Троицка. Для этого подобрали микроавтобус на 20 мест, оборудованный комфортными сиденьями и кондиционерами. До конца 2022 года запустят еще несколько автобусов.

Чтобы доехать до любого клубного пространства, пожилым москвичам понадобится оставить заявку на поездку.

Всего в столице работают 52 центра «Московского долголетия». В них организовано более 1,5 тысячи клубов по интересам.

Ранее KP.RU сообщал, что больше половины участников проекта «Московское долголетие» занимаются дистанционно. Для дачников даже появились отдельные образовательные программы.