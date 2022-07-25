Спортивный кластер со скейт-парком построят на окраине Битцевского леса в Москве

Для любителей экстремальных видов спорта уже завершили устройство скейт-парка площадью в 495 кв. м Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Рекреационный центр «Подростковый кластер» появится под Севастопольским путепроводом на окраине Битцевского леса в Москве. Пространство свяжет основную и западную части лесного массива, сообщается на сайте столичной мэрии.

Ранее к путепроводу примыкали гаражи. Специалисты их демонтировали, убрали строительный и бытовой мусор, оградили место работы, а также подготовили основание для спортивного кластера.

Для любителей экстремальных видов спорта уже завершили устройство скейт-парка площадью в 495 квадратных метров. Здесь установили пирамиды и мультибоксы для трюков. Скейт-парк подойдет как для начинающих скейтбордистов и самокатчиков, так и для спортсменов. Около него разместят зону для воркаута, столы для пинг-понга, площадки для баскетбола и стритбола.

На территории кластера появятся опоры освещения и места для отдыха. Здесь же высадят тенелюбивые деревья и кустарники.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Москвы Собянин сообщил о строительстве центра керлинга в Мневниковской пойме к концу 2024 года. В городе данным видом спорта занимаются более 7,5 человек.