Хабаровский край строит во Владивостоке свое «Технологическое лидерство»

Регион представит на форуме свои достижения и проекты. Фото: правительство Хабаровского края

Уже в сентябре во Владивостоке состоится Восточный экономический форум-2022. Времени остается совсем не много, поэтому подготовка уже идет самым полным ходом.

Экспозиция Хабаровского края, представленная на форуме в прошлом году, была оценена по достоинству, что позволило ей стать лучшей на выставке «Улица Дальнего Востока». Таким образом, регион сам задал себе высокую планку, которую не намерен и в последующие годы.

На территории грядущего мероприятия вовсю идет строительство павильона Хабаровского края площадью 550 квадратных метров. Его особенность в том, что на этот раз объект не придется разбирать по окончании события – павильон будет стационарным и, согласно планам, должен стойко простоять следующие пять лет.

- Павильон наш с изюминкой: в оформлении использован образ истребителя - гордости как нашего края, так и всей страны! Внутри посетителей будут ждать высокотехнологичные и интерактивные решения. Для этого там монтируют специальное оборудование. Раньше, когда приходилось каждый год все перестраивать, уходило много денег, что не очень правильно, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Рабочее название долгосрочного объекта – «Технологическое лидерство». В этом году Хабаровский край готовится представить на своей площадке все, что поможет региону развивать промышленный потенциал, инвестиционный климат и туризм.