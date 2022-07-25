Андрей Бочкарев: Монтаж ледовой арены спорткомплекса в составе ТПУ «Некрасовка» начнется в ближайшее время

На территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» строится новый спортивный комплекс. Фото: stroi.mos.ru

Некрасовка – один из самых быстро растущих районов Москвы. Кроме многоэтажного жилья в нем активно строится социальная инфраструктура. На базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» здесь появится новый спортивный комплекс. Его строительство финансируется из городского бюджета. Сейчас ФОК в Некрасовке готов более чем на 60%. По словам вице-мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в августе в спорткомплексе начнется монтаж ледовой арены.

- В универсальном зале спорткомплекса уже выполнено акустическое напыление потолка, вскоре строители приступят к установке специального спортивного покрытия. Параллельно начались гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны, - рассказал Андрей Бочкарев.

Руководитель строительного комплекса столицы рассказал, что в новом ФОКе будет оборудован зал для занятий экстремальными видами спорта. Сейчас строители укладывают в нем напольное покрытие. Работы по художественной окраске стен уже завершены.

- Активные работы разворачиваются и в зоне ледовой арены. Здесь завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены, - уточнил Андрей Бочкарев.

По словам вице-мэра, спортивный комплекс постепенно обретает свой внешний облик. В разгаре фасадные работы, рабочие приступили к благоустройству окружающей территории.

- Еще недавно жители района могли судить о будущем спорткомплексе только по предварительному проекту - рендерам, а теперь, когда картинка оживает на глазах - становится очевидным, проект получается именно таким, каким его обещали москвичам - стильным, современным и просторным, - отметил Андрей Бочкарев.

Новый спортивный комплекс смогут посещать до 1200 человек в день. В трехэтажном здании будут оборудованы крытый каток на 500 зрителей, три бассейна (взрослый 25 на 16 метров с трибунами на 150 мест и два детских - 10 на 6 метров и 7 на 2 метра), открытая площадка для велосипедного экстрима с зоной воркаута, тренажерный зал, универсальный зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и шахматный клуб. Вокруг комплекса будет оборудована парковка для посетителей спорткомплекса на 136 машин.

Кроме ФОКа на территории ТПУ «Некрасовка» также построят многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром. Вокруг станции разобьют парк площадью около 5 га. Панируется, что со временем рядом появится православный храм.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что темпы реализации строительных программ в Москве будут ускорены. Основные усилия столичные власти сосредоточили на завершении масштабных инфраструктурных транспортных проектов – строительстве новых дорог, развязок и линий метрополитена, а также на реновации жилья. Несмотря на давление западных санкций, работа над всеми запланированными программами в городе продолжится в полном объеме.