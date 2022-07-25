Москвичи выберут лучшую набережную столицы

В проекте «Активный гражданин» жители столицы выберут лучшую набережную Москвы для летних прогулок Фото: Иван МАКЕЕВ

В проекте «Активный гражданин» жители столицы выберут лучшую набережную Москвы для летних прогулок. Можно выбрать до пяти вариантов ответа из 18 или предложить свой, сообщается на сайте мэрии города.

Так, например, жители смогут проголосовать за Кремлевскую набережную, с которой открывается вид на Московский кремль, Красную площадь и Васильевский спуск. На другой стороне Москвы-реки расположилась Софийская набережная с богатой историей. Отсюда можно увидеть усадьбу «сахарного короля», дом Якова Сивова и другие памятники архитектуры.

Еще одни варианты – Берсеневская набережная на Якиманке напротив храма Христа спасителя, Космодамианская набережная между двумя мостами Замоскворечья – Большим Устьинским и Шлюзовым, а также Раушская набережная, с которой открывается вид на гостиницу «Балчуг».

Кроме того, жители могут выбрать Пушкинскую набережную, расположенную вдоль Парка Горького. С нее хорошо видны Крымский и Пушкинский мосты, ротонды Голицынской больницы и причал. Еще одна благоустроенная зона для прогулок – Крымская набережная.

Также в голосовании можно выбрать Краснопресненскую, Котельническую, Болотную, Пресненскую, Пречистенскую набережную и другие.