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Общество25 июля 2022 9:00

Москвичка с командой восстанавливает экосистему в столичных дворах

Команда состоит из двух ландшафтных архитекторов, биолога и эколога
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москвичка собрала команду инициативных горожан и вместе с ними восстанавливает экологическую систему города

Москвичка собрала команду инициативных горожан и вместе с ними восстанавливает экологическую систему города

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница столицы, ландшафтный архитектор Надежда Астанина собрала команду инициативных горожан и вместе с ними восстанавливает экологическую систему города. Городское сообщество и волонтерство в нем зародились в 2017 году, сообщает «Мослента».

Первый проект «Заповедный луг» сделали пять лет назад на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Тогда к специалистам обратились местные жители, которые хотели привести в порядок пустырь около дома.

«Чтобы вернуть природу в город и сделать нашу среду более комфортной для его жителей, надо организовать достаточно сложный процесс, в который включаются не только ландшафтные архитекторы, но и биологи, экологи и энтузиасты», - отметила Астанина.

Сейчас команда состоит из четырех человек: двух ландшафтных архитекторов, биолога и эколога. Московский проект представляли на международном форуме по экологическому проектированию в Сорбонне.