Инфекционист Малышев рассказал о незначительном числе заболевших подвидом коронавируса «кентавр» в Москве

Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что в Москве доля заразившихся новым подвидом штамма коронавируса «кентавр» незначительная Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что в Москве доля заразившихся новым подвидом штамма коронавируса «кентавр» незначительная. В основном в столице фиксируют омикрон-штаммы ВА.4 и ВА.5, передает РИА Новости.

Также специалист отметил, что в Москве хватает тест-систем на выявление нового подварианта COVID-19 «кентавр».

Как сообщал KP.RU, в России появился штамм ковида «кентавр». В классификации Всемирной организации здравоохранения этот штамм значится как ВА.2.75. Впервые его обнаружили в Индии в мае 2022 года. На сегодня «кентавр» выявили в Нидерландах, США, России, Великобритании, Германии и других странах.

Ранее KP.RU сообщал, что в оперштабе попросили москвичей снова носить маски из-за ковида. Это связано с распространением подвариантов ВА.4 и ВА.5 «омикрона». Кроме того, жителям советуют соблюдать другие меры профилактики, а также пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. В городе усилена работа дежурных отделений ОРВИ. Они загружены меньше, чем наполовину.