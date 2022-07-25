Более 10 тысяч человек планируют привлечь к наблюдению за выборами в Москве

В Москве с 9 по 11 сентября жители города будут выбирать муниципальных депутатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более десяти тысяч человек смогут следит за ходом голосования в Москве, обеспечивая прозрачность выборов в 2022 году. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. В середине августа планируется провести тестирование системы дистанционного электронного голосования. Выборы муниципальных депутатов пройдут в столице с 9 по 11 сентября.

Первое заседание штаба по наблюдению за выборами состоялось в понедельник, 25 июля, в Московском парламентском центре на Страстном бульваре. В заседании приняли участие председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, заместитель руководителя Общественного штаба - руководитель Электронного штаба Илья Массух, руководитель Группы мобильного реагирования Максим Буре, а также представители Общественной палаты Москвы.

- Накануне выборов мы традиционно проводим общегородское тестовое голосование, в ходе которого разработчики проверяют работу всех компонентов онлайн-выборов, а москвичи могут ответить на важный вопрос о жизни города. В этом году мы также планируем провести такой тест во второй половине августа, - рассказал Илья Массух. - Надеемся, что жители города примут в нем активное участие.

Глава Общественного штаба Вадим Ковалев подчеркнул, что вопрос, на который москвичи будут отвечать в ходе тестирования, должен быть интересным и волновать всех жителей города.

Руководитель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что большинство партий поддерживают проведение в столице электронного голосования.

- Вместе с представителями партий мы обсуждали проведение электронного голосования на выборах в Москве. Нужно сказать, что большинство из них поддержали онлайн-голосование. Ведь это прозрачная, надежная и безопасная система, в чем мы уже неоднократно убедились. Кроме того, электронное голосование позволяет привлечь к выборам еще больше людей, – уточнила Ольга Кириллова.

Напомним, в единый день голосования 11 сентября 2022 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня. Жителям страны предстоит выбрать 15 глав субъектов Федерации и депутатов шести законодательных органов государственной власти в российских регионах.

В Москве с 9 по 11 сентября горожане будут выбирать муниципальных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать смогут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов будут выбирать только в Троицке. В общей сложности, москвичам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов.

По мнению политологов, эти выборы станут очень важными. Фактически, они дадут старт более крупным избирательным кампаниям, которые должны пройти в 2023-2024 годах, в том числе выборам мэра Москвы и выборам президента России.