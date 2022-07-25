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Общество25 июля 2022 13:56

Москвичей предупредили о грозовых ливнях и ветре до 17 м/с 25 июля

Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение из-за грозы 25 июля
Ирина РЕБРИКОВА
Грозы пройдут в столице и 25, и 26 июля

Грозы пройдут в столице и 25, и 26 июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 июля во второй половине дня в Москве ожидаются грозы, сильные дожди и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду. Из-за непогоды столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение.

Сейчас в столице в связи с грозами и сильным ветром действует желтый уровень погодной опасности, следует из данных на сайте Росгидрометцентра. Его не планируют снимать как минимум до конца дня 26 июля.

Столичным автомобилистам в связи с непогодой рекомендуют быть осторожнее: ехать более медленно и увеличить дистанцию до следующей впереди машины. При ухудшении видимости - съехать на обочину и включить аварийные огни. При этом парковаться лучше на открытом участке - подальше от деревьев и шатких конструкций.

Пешеходам советуют обходить участки вокруг деревьев и плохо закрепленных конструкций. Также, переходя дорогу, следует помнить, что на мокрой дороге автомобилю затормозить труднее, кроме того, непогода сильно ухудшает видимость.