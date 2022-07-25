Собянин открыл новое здание отдела полиции по Даниловскому району в Москве

Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое трехэтажное здание на Автозаводской, 23с123, в котором разместился отдел полиции по Даниловскому району, сообщает сайт столичной мэрии. До этого подразделение занимало часть здания 1931 года постройки на Автозаводской,15с2.

Если там площадь, которую занимал отдел, составляла 2,4 тысячи квадратных метров, то теперь в распоряжении подразделения оказались помещения в два раза большей площади - 4,75 тысячи квадратных метров. Отмечается, что в отделе работают около 200 человек, они обслуживают территорию, на которой проживают 94 тысячи человек.

Новое здание возвели за два года и сдали в эксплуатацию в июне 2022 года. На первом этаже разметили дежурную часть и приемную для граждан, камеру для задержанных, гараж и комнаты для водителей.

Второй этаж отдали под служебные кабинеты, столовую-буфет, тир, архив, склад вещдоков, кабинет психолога, подразделения ППС и Инспекции по делам несовершеннолетних.

На третьем этаже оборудовали спортзал с ковром для борьбы и актовый зал с новейшим оборудованием. Кроме того, там разместили кабинеты следователей и сотрудников уголовного розыска.

- Хорошие условия работы для нашей полиции, для того чтобы они могли заниматься и спортом, и стрелковой подготовкой, и работать с жителями, и, конечно, обеспечивать их безопасность, - отметил Сергей Собянин, посетив новое здание отдела.

Новый корпус для столичной полиции стал 21 объектом из числа введенных в эксплуатацию за последние 12 лет. В ближайшие годы возведут 12 зданий для районных отделов полиции, которые сейчас занимают первые этажи жилых домов, и здания, в которых до этого находились детские сады.