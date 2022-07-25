Владельцам столичных ресторанов посоветовали закрыть летние веранды из-за грозы

Из-за непогоды столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение Фото: Иван МАКЕЕВ

Рестораторам порекомендовали закрыть летние веранды, укрепить конструкции и зонты из-за надвигающей на Москву грозы. Об этом сообщили в столичном департаменте торговли и услуг в понедельник, 25 июля.

- Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, - говорится в сообщении.

Из-за непогоды столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение. По сообщению Гидрометцентра, 25 июля в Москве прогнозируется облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный. В некоторых районах столицы возможна гроза с градом. Воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Ранее KP.RU со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщал, что на выходных в Москве похолодает. Температура воздуха начнет опускаться уже в четверг, 28 июля. Столбики термометров покажут до +25…+26 градусов. В субботу будет уже до +21…+23 градусов. До выходных ожидаются теплые дни с небольшими дождями.